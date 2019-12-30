В пожаре на Ленинском проспекте погибли два человека

Обстоятельства происшествия уточняются.

Стало известно, что в результате пожара на Ленинском проспекте погибли два человека. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, все трое были семьей, а в больницу отправился сын погибших родителей.

Ранее мы сообщали о деталях трагического инцидента в Кировском районе Петербурга. Возгорание случилось на Ленинском проспекте в доме №137 корпус 4 на третьем этаже. В комнате на площади трех квадратных метрах обгорели постельные принадлежности и обстановка.

Фото: vk.com/spb_today