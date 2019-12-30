В пожаре на Ленинском проспекте погиб человек

В Кировском районе Петербурга 2 января в четырехкомнатной отдельной квартире случился пожар, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание случилось на Ленинском проспект в доме №137 корпус 4 на третьем этаже. В комнате на площади трех квадратных метрах обгорели постельные принадлежности и обстановка. С пожаром боролись около часа, ликвидировать его удалось к 18:45.
Для борьбы с огнем привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.
Очевидцы сообщают об одном погибшем.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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