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В Синявино сгорел дачный дом
Сегодня, 20:01
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EvaRaskol

В Синявино сгорел дачный дом

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С огнем боролись девять человек.

В Кировском районе Ленинградской области днем, 2 января, сгорел дачный дом, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествие случилось около 16:29. В поселке Синявино загорелся дачный дом на площади 30 квадратных метров.

С огнем боролись дежурные смены 127 и 130 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области в составе девяти человек и двух единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось к 17:37.

Информация о пострадавших уточняется. Ведется дознание по пожару.

Ранее на Piter.TV:  на Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина.

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, огонь, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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