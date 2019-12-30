В Синявино сгорел дачный дом

С огнем боролись девять человек.

В Кировском районе Ленинградской области днем, 2 января, сгорел дачный дом, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествие случилось около 16:29. В поселке Синявино загорелся дачный дом на площади 30 квадратных метров.

С огнем боролись дежурные смены 127 и 130 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области в составе девяти человек и двух единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось к 17:37.

Информация о пострадавших уточняется. Ведется дознание по пожару.

Ранее на Piter.TV: на Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина.

Фото: Pixabay