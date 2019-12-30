Полицейские и пожарные спасли 9-летнего мальчика в пожаре на Ленинском

Сотрудники полиции и спасатели спасли жизнь ребенка.

Стало известно, что в пожаре на Ленинском проспекте участие в эвакуации людей из горящего дома принимали участие сотрудники полиции.

Пожарные из квартиры вынесли 9-летний сын погибшей женщины. До приезда скорой помощи сотрудники полиции оказали первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Ленинском проспекте погибли два человека.

Возгорание случилось на Ленинском проспекте в доме №137 корпус 4 на третьем этаже. В комнате на площади трех квадратных метрах обгорели постельные принадлежности и обстановка.

Фото: vk.com/spb_today