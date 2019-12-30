Полицейские и пожарные спасли 9-летнего мальчика в пожаре на Ленинском

Стало известно, что в пожаре на Ленинском проспекте участие в эвакуации людей из горящего дома принимали участие сотрудники полиции.
Пожарные из квартиры вынесли 9-летний сын погибшей женщины. До приезда скорой помощи сотрудники полиции оказали первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали.
Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Ленинском проспекте погибли два человека.
Возгорание случилось на Ленинском проспекте в доме №137 корпус 4 на третьем этаже. В комнате на площади трех квадратных метрах обгорели постельные принадлежности и обстановка.
Фото: vk.com/spb_today
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