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Полицейские и пожарные спасли 9-летнего мальчика в пожаре на Ленинском
Сегодня, 14:21
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fvbykov

Полицейские и пожарные спасли 9-летнего мальчика в пожаре на Ленинском

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Сотрудники полиции и спасатели спасли жизнь ребенка.

Стало известно, что в пожаре на Ленинском проспекте участие в эвакуации людей из горящего дома принимали участие сотрудники полиции. 

Пожарные из квартиры вынесли 9-летний сын погибшей женщины. До приезда скорой помощи сотрудники полиции оказали первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали.  

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Ленинском проспекте погибли два человека.

Возгорание случилось на Ленинском проспекте в доме №137 корпус 4 на третьем этаже. В комнате на площади трех квадратных метрах обгорели постельные принадлежности и обстановка. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: мвд, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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