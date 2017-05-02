В пожаре на Большой Конюшенной из-за кучи хлама погибла кошка

Люди в огне не пострадали.

В Петербурге из-за пожара на Большой Конюшенной улице погибла кошка. Об этом сообщили "Невские новости". Инцидент произошел вечером 25 декабря. По данным издания, спасатели не нашли животное из-за большой кучи хлама, скопившейся в квартире. Он же стал причиной возгорания. По неустановленной причине мусор загорелся.

Напомним, что специалисты присвоили возгоранию третью степень. Его зафиксировали в 18:25 вечера в доме под номером 1 на Большой Конюшенной. Проблема возникла в квартире 49. Очевидцы отмечают, что по коридору жилплощади очень сложно пробираться, так как она завалена вещами. Также в помещении повреждена система освещения. В экстренном ведомстве полагают, что местные жители будут справлять Новый год без электричества.

В общей сложности выгорело 30 квадратных метров территории, включая обстановку. Спасателям удалось эвакуировать 14 человек, среди которых были дети. Из людей никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv

