Из жилого дома в Петербурге во время пожара эвакуировали 14 человек

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире.

Вечером, 25 декабря, в Центральном районе Петербурга случился пожар в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме № 1 по Большой Конюшенной улице. В трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров на четвертом этаже горела обстановка в 30 квадратных метров.

Сообщается, что из-за пожара было эвакуировано 14 человек, в том числе трое детей.

Пострадавших в происшествии нет.

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Фото: Pixabay