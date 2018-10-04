Пожар в ТРЦ "Монпансье" вызвали праздничные фрукты

Кулинарное фламбирование вышло из-под контроля повара.

Утром 25 декабря из ТРЦ "Монпансье" вывели всех посетителей – в кухне ресторана, расположенном в центре, вспыхнул пожар. В пресс-службе ТРЦ рассказали о причинах возгорания, из-за которых около 500 человек пришлось оперативно отправить из торговых залов на Планерной, 59, на улицу.

Как выяснилось, виновником пожара стали зафламбированные фрукты для десерта из праздничного меню. Фламбированием кулинары называют обжигание блюда и поливание его спиртосодержащей жидкостью. Очаг возгорания локализовали еще до приезда пожарных.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV