В пожарах на Сицилии погибли минимум три человека

Губернатор Сицилии Ренато Скифани призвал власти Италии объявить в регионе режим ЧС.

Не менее трех человек погибли в пожарах на острове Сицилия. Местное издание La Repubblica рассказал о том, что два обгоревших тела обнаружены экстренными службами на окраине административного центра острова Палермо в зоне около аэропорта. Предположительно, речь идет о пожилых гражданах. В настоящее время их личность устанавливается. Еще одной жертвой природного возгорания стала женщина, так как спасатели не смогли оказать пострадавшей своевременную медицинскцую помощь из-за сильного распространения пламени по территории.

В СМИ уведомили читателей, что в наибольшей степени пожарам подвержен город Палермо. Рднако многочисленные очаги фиксируются и в других городах острова - в Катании, Сиракузах и Мессине. Там власти начинают постепенно отключать электричество. За день администрация смогла возобновить работу аэропорта в Палермо, приостановленную ранее из-за пожаров. Губернатор Сицилии Ренато Скифани призвал государство объявить в регионе режим ЧС. На острове начинают отменять культурные мероприятия и концерты. Из курортного города Виесте в районе Фоджи, расположеннного в южной области Апулия, специалисты эвакуировали порядка двух тысяч путешественников из трех отелей.

В Дзун-Хемчикском районе Тувы пропал четырехлетний ребенок.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости