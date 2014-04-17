В Дзун-Хемчикском районе Тувы пропал четырехлетний ребенок

Спасатели ищут мальчика, который вечером 25 июля не вернулся домой.

Российские спасатели ведут поиски пропавшего четырехлетнего мальчика в Республике Тыва. Об этом рассказали представители пресс-службы экстренного ведомства страны. Известно, что малыш вышел из дома в населенном пункте Хайыракан Дзун-Хемчикского района для того, чтобы поиграть на улице. Затем он не вернулся. Инцидент произошел вечером 25 июля. Первичные поиски силами правоохранительных органов и местной администрации в селе и его окрестностях результатов не принесли. Также ребенка искал его родственник, который должен был приглядывать за несовершеннолетним. По факту пропажи человека Следственный комитет ведет проверку.

25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома по улице Сата Чудуймаа села Хайыракан. Присматривавший за ним родственник занимался по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие ребенка. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время в поисковых мероприятиях в Туве задействованы 20 спасателей и пожарные местного гарнизона, а также дроны. ЕЩЕ 26 специалистов аэромобильной группы готовятся выехать на поиски мальчика.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России