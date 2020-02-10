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Погибшими детьми в Таиланде оказались брать и сестра из Челябинской области

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В данный момент, полиция ведет расследование.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что погибшими детьми в Таиланде оказались брать и сестра из Челябинской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Таиланде.

В ведомстве заявили, что погибшей девочке было 6 лет, а ее брату — 12 лет. 

Напомним, что при столкновении двух катеров в Таиланде пострадали около 20 российских граждан. Они получили различные травмы. 

В данный момент, полиция ведет расследование.

Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 39 человек и 2 человека погибли.

Видео:Piter.TV

Теги: новости россии, происшествия, таиланд
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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