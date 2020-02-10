В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что погибшими детьми в Таиланде оказались брать и сестра из Челябинской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Таиланде.
В ведомстве заявили, что погибшей девочке было 6 лет, а ее брату — 12 лет.
Напомним, что при столкновении двух катеров в Таиланде пострадали около 20 российских граждан. Они получили различные травмы.
В данный момент, полиция ведет расследование.
Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 39 человек и 2 человека погибли.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )