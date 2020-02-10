В Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 39 человек и 2 человека погибли

Появились подробности смертельного ДТП с автобусом фурой в Кемеровской области.

Накануне днем, 9 февраля, в Кемеровской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и автобуса с пассажирами.

ДТП произошло днем в воскресенье в 15:50 по местному времени на 60-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом, в котором находилось 51 человека.

В результате ДТП погибли 2 человека, это водитель грузовика и пассажир автобуса. Погибшая пассажирка - 71-летняя женщина, она скончалась на операционном столе в больнице. Еще 39 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние 1 пострадавшего оценивается как тяжелое, состояние 9 человек средней степени тяжести. Они находятся в больнице под наблюдением медиков. У остальных пострадавших легкие травмы, после оказания медпомощи они отправлены на амбулаторное лечение. Среди них 7 несовершеннолетних от 9 до 17 лет, сообщает ТАСС.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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Видео и фото: zello_anzherosudzhensk