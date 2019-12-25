В поселке Первомайское прошла дезинфекция

Обрабатывали детские площади и входы в магазины.

В четверг, 9 апреля, в рамках профилактических мер от COVID-19 в поселке Первомайское состоялась санитарная обработка. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Работы проводились в соответствии с рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В населенном пункте обработали дворы, детские площадки, территории близи магазинов.

Дезинфекция общественных пространств на днях прошла во всех населенных пунктах Выборгского района. Противоэпидемические мероприятия будут продолжены.

Ранее мы рассказали о том, что гонщик из Выборга присоединился к волонтерам и помог ветеранам спорта.

Фото: Пресс-служба МО "Первомайское сельское поселение"