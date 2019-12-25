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Гонщик из Выборга присоединился к волонтерам и помог ветеранам спорта
Сегодня, 18:12
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lizapoluda

Гонщик из Выборга присоединился к волонтерам и помог ветеранам спорта

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Помощь пожилым оказал и брат молодого человека.

В четверг, 9 апреля, гонщик "Формулы-1" из Выборга Виталий Петров доставил на дом ветеранам спорта продукты и товары первой необходимости. Об этом молодой человек рассказал в своем Instagram-аккаунте. 
 

Петров присоединился к добровольческой организации "Фаворит Выборг" вместе со своими друзьями. В посте также отмечено, что брат гонщика, композитор Сергей Петров, предоставил свою помощь выборгским ветеранам культуры. 

Ранее мы сообщали о том, что ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом.

Фото: Instagram / vitalypetrov

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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