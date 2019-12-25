Гонщик из Выборга присоединился к волонтерам и помог ветеранам спорта

Помощь пожилым оказал и брат молодого человека.

В четверг, 9 апреля, гонщик "Формулы-1" из Выборга Виталий Петров доставил на дом ветеранам спорта продукты и товары первой необходимости. Об этом молодой человек рассказал в своем Instagram-аккаунте.



Петров присоединился к добровольческой организации "Фаворит Выборг" вместе со своими друзьями. В посте также отмечено, что брат гонщика, композитор Сергей Петров, предоставил свою помощь выборгским ветеранам культуры.

Ранее мы сообщали о том, что ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом.

Фото: Instagram / vitalypetrov