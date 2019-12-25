Ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом

Всего награду вручат 65 блокадникам.

В среду, 8 апреля, в муниципальном образовании "Советское городское поселение" Выборгского района прошло вручение медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг." Ветераны получили награду в собственных квартирах. Об этом сообщила пресс-служба МО.

Необычную церемонию награждения утвердили в связи с недопущением распространения коронавируса. Глава МО Андрей Некрасов и глава администрации Марк Карвелис навестили 13 юбиляров. Каждому из них вручили памятную медаль, букет цветов и подарочный набор от губернатора Ленинградской области.





Всего планируется наградить 65 пожилых жителей поселения.

Ранее мы рассказали о том, что школьники в Выборге дистанционно обучаются музыке.

Фото: Пресс-служба МО "Советское городское поселение"