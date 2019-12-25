Школьники в Выборге дистанционно обучаются музыке

Ученики получают домашние задания через соцсеть.

С понедельника, 6 апреля, Выборгская школа искусств возобновила работу в режиме самоизоляции. Дети занимаются дистанционно согласно расписанию. Об этом сообщила газета "Выборг".

Маленькие ученики отправляют видео- и фотоочеты по теоретическим заданиям, выложенным в официальном сообществе во ВКонтакте или на сайте школы. Предметы, связанные с музыкой, осваивают по видеосвязи с преподавателем. Разработана специальная программа онлайн-уроков для детей с особенностями здоровья.

По словам директора учреждения Инны Сапоговой, единственная область, с которой возникают проблемы – коллективные предметы, например, хоровое пение. Тем не менее, благодаря коллективной работе удалось создать максимально комфортные условия для получения знаний. Кроме того, в последней четверти происходит финальное повторение уже изученного материала: режим дистанционного обучения для этого оптимален.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский православный клуб доставил продукты пожилым прихожанам.

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