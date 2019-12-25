Выборгский православный клуб доставил продукты пожилым прихожанам

Православный молодежный клуб Выборга "ФАВОР" при Спасо-Преображенском соборе вступил в ряды волонтеров. Участники поддержали прихожан и бывших священнослужителей преклонного возраста. Информация об этом появилась в официальном сообществе организации во ВКонтакте.
Молодые люди доставили в квартиры нуждающихся товары первой необходимости – продукты и средства индивидуальной защиты.
Огромная благодарность всем, кто решился принять участие в этом добром деле в такой сложный период для страны и города, во время эпидемии, рискуя своим здоровьем!
– говорится в посте
Клуб "ФАВОР" продолжат принимать участие волонтерских акциях.
Ранее мы рассказали о том, что клмпания "Выборжец" передала региону 4 аппарата ИВЛ.
Фото: ВКонтакте / vyborgfavor
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