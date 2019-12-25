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Выборгский православный клуб доставил продукты пожилым прихожанам
Сегодня, 10:01
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Выборгский православный клуб доставил продукты пожилым прихожанам

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Волонтерскую помощь также оказали бывшим сотрудникам храма.

Православный молодежный клуб Выборга "ФАВОР" при Спасо-Преображенском соборе вступил в ряды волонтеров. Участники поддержали прихожан и бывших священнослужителей преклонного возраста. Информация об этом появилась в официальном сообществе организации во ВКонтакте.

Молодые люди доставили в квартиры нуждающихся товары первой необходимости – продукты и средства индивидуальной защиты. 

Огромная благодарность всем, кто решился принять участие в этом добром деле в такой сложный период для страны и города, во время эпидемии, рискуя своим здоровьем! 

– говорится в посте 



Клуб "ФАВОР" продолжат принимать участие волонтерских акциях.

Ранее мы рассказали о том, что клмпания  "Выборжец" передала региону 4 аппарата ИВЛ.

Фото: ВКонтакте / vyborgfavor

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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