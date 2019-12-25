Выборгский православный клуб доставил продукты пожилым прихожанам

Волонтерскую помощь также оказали бывшим сотрудникам храма.

Православный молодежный клуб Выборга "ФАВОР" при Спасо-Преображенском соборе вступил в ряды волонтеров. Участники поддержали прихожан и бывших священнослужителей преклонного возраста. Информация об этом появилась в официальном сообществе организации во ВКонтакте.

Молодые люди доставили в квартиры нуждающихся товары первой необходимости – продукты и средства индивидуальной защиты.

Огромная благодарность всем, кто решился принять участие в этом добром деле в такой сложный период для страны и города, во время эпидемии, рискуя своим здоровьем! – говорится в посте







Клуб "ФАВОР" продолжат принимать участие волонтерских акциях.

Ранее мы рассказали о том, что клмпания "Выборжец" передала региону 4 аппарата ИВЛ.

Фото: ВКонтакте / vyborgfavor