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В Выборгском районе дезинфекция затронула все населенные пункты
Сегодня, 17:33
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В Выборгском районе дезинфекция затронула все населенные пункты

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В поселениях и городах продезинфицировано большинство общественных пространств.

В среду, 8 апреля, были продезинфицированы территории всех муниципальных образований Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Специалисты обработали дворы, детские и спортивные площадки, входы в магазины, остановки и другие общественные пространства методом орошения поверхностей хлорсодержащими веществами. В частности, дезинфекторы работали в поселках Кондратьево, Перово и Торфяновка. 

Мероприятия проводились по рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Ранее мы рассказали о том, что в Сети запустили виртуальные экскурсии по достопримечательностям Выборгского района.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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