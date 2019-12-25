В Выборгском районе дезинфекция затронула все населенные пункты

В поселениях и городах продезинфицировано большинство общественных пространств.

В среду, 8 апреля, были продезинфицированы территории всех муниципальных образований Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Специалисты обработали дворы, детские и спортивные площадки, входы в магазины, остановки и другие общественные пространства методом орошения поверхностей хлорсодержащими веществами. В частности, дезинфекторы работали в поселках Кондратьево, Перово и Торфяновка.



Мероприятия проводились по рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее мы рассказали о том, что в Сети запустили виртуальные экскурсии по достопримечательностям Выборгского района.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО