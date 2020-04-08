Выборг в 3D: в Сети запустили виртуальные экскурсии по достопримечательностям Выборгского района

Сотрудники Районного информационного центра рассказали корреспонденту Piter.TV о том, как совершить виртуальный тур по городу в условиях самоизоляции.

В Выборге запущен уникальный проект виртуальных экскурсий по местным достопримечательностям. Специалисты Районного информационного центра разработали 3D-панорамы самых известных памятников Выборгского района. Посетить их, не выходя из дома, при помощи персонального компьютера и Интернета сможет любой желающий.



При помощи сайта vbgtur.ru можно посетить как достопримечательности Выборга, так и Выборгского района. Сайт представляет собой карту, на которой находится 45 объектов, о каждом из которых есть виртуальная информация. В числе достопримечательностей: памятники, площади, улицы. Также можно пройтись по составленному на сайте маршруту.



Один из примеров - сайт vbgtur.ru. Он был представлен два года назад, но работали над его созданием еще раньше. Это то, что касается путешествий по Выборгу и Выборгскому району.

Анатолий Смольянинов, директор Районного информационного центра.



На данный момент представлены 32 объекта, например, Часовая башня, Анненские укрепления, памятник Петру I. Каждый из объектов можно посмотреть в трехмерном изображении как снаружи, так и внутри, сообщает Анатолий Смольянинов.

Сотрудники районного информационного центра начали готовить проект виртуальных экскурсий еще три года назад. Но сейчас он оказался наиболее востребованным.



Выставка готовилась раньше, но в настоящее время стала наиболее актуальна. В связи с тем, что сложилась такая ситуация, для жителей, для детей это настоящее подспорье, чтобы изучить свой родной край.

Анатолий Смольянинов, директор Районного информационного центра.



Помимо этого, особый интерес представляет раздел выставок. Сотрудники Районного информационного центра предоставили доступ ко всем выставкам музеев города. Любая информация по выставочному залу доступна в соответствующем разделе сайта. Можно даже посмотреть видео с открытия той или иной выставки.



Портал Выборга и Выборгского района связан и с другими выставками в Санкт-Петербурге. Например, с музеем Эрмитаж. Есть программа 360, которая позволяет посетить храм Спаса на Крови, Казанский собор.

- Отмечает Смольянинов



Особый раздел сайта составляют виртуальные экскурсии по храмам. Кроме храмов Выборга и Выборгского района, можно посетить церкви и храмы Новгородской и Псковской областей. По словам Анатолия Смольянинова, жители Выборга попросили сотрудников информационного центра снять интересные объекты, которые многие люди не посещали в этих городах.