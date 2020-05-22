Navigator of the Seas зашел в порт Испании, чтобы медики смогли госпитализировать члена экипажа.

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин. Об этом сообщили представители испанского издания ABC. Журналисты рассказали, что у одного из членов экипажа корабля Navigator of the Seas выявлен коронавирус. У мужчины сначала проявились симптомы COVID-19, а после медики подтвердили диагноз при помощи анализов.

Напомним, что круизный лайнер принадлежит компании Royal Caribbean. Корабль вышел из порта Майами 8 мая, а после попал в порт столицы Каталонии 21 мая. В настоящее время на борту Navigator of the Seas находятся 400 человек. Все они являются сотрудниками лайнера из разных стран. Пассажиры на корабле отсутствуют.

Власти Испании ранее запретили лайнерам заходить в порт из-за распространения коронавируса. Они сделали исключение для Royal Caribbean ради того, чтобы медики могли забрать на лечение зараженного члена экипажа. Известно, что пациент является гражданином Сербии.

Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.

Видео: Youtube/ Royal Caribbean Blog