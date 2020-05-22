В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин. Об этом сообщили представители испанского издания ABC. Журналисты рассказали, что у одного из членов экипажа корабля Navigator of the Seas выявлен коронавирус. У мужчины сначала проявились симптомы COVID-19, а после медики подтвердили диагноз при помощи анализов.
Напомним, что круизный лайнер принадлежит компании Royal Caribbean. Корабль вышел из порта Майами 8 мая, а после попал в порт столицы Каталонии 21 мая. В настоящее время на борту Navigator of the Seas находятся 400 человек. Все они являются сотрудниками лайнера из разных стран. Пассажиры на корабле отсутствуют.
Власти Испании ранее запретили лайнерам заходить в порт из-за распространения коронавируса. Они сделали исключение для Royal Caribbean ради того, чтобы медики могли забрать на лечение зараженного члена экипажа. Известно, что пациент является гражданином Сербии.
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.
Видео: Youtube/ Royal Caribbean Blog
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