Во Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica. Соответствующее решение приняли власти Приморья согласно поручению от Роспотребнадзора. Ранее капитан корабля обратился с просьбой пополнить запасы воды, еды и топлива. Экипажу и пассажирам корабля предложили выполнить условие для этого. Всем людям, имевшим контакты экипажем или пассажирами, придется пройти 14-дневный карантин. В случае их согласия, власти региона разрешат грузчикам, агентам и разнорабочим подняться на корабль ради пополнения запасов лайнера.
Напомним, что лайнер вмещает на борту 1,8 тысячи гостей и 622 члена экипажа. Сейчас на корабле находятся представители стран, в которых зафиксирована эпидемия коронавируса. Власти Владивостока ждут решения от судового агента "Международный круизный сервис "Владивосток" по дальнейшим действиям.
На борту "Новосибирск — Москва" подали сигнал тревоги.
Видео: YouTube/BestCruiseTV
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