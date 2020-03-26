Капитан корабля просит власти Приморья разрешить ему пополнить запасы на рейде.

Во Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica. Соответствующее решение приняли власти Приморья согласно поручению от Роспотребнадзора. Ранее капитан корабля обратился с просьбой пополнить запасы воды, еды и топлива. Экипажу и пассажирам корабля предложили выполнить условие для этого. Всем людям, имевшим контакты экипажем или пассажирами, придется пройти 14-дневный карантин. В случае их согласия, власти региона разрешат грузчикам, агентам и разнорабочим подняться на корабль ради пополнения запасов лайнера.

Напомним, что лайнер вмещает на борту 1,8 тысячи гостей и 622 члена экипажа. Сейчас на корабле находятся представители стран, в которых зафиксирована эпидемия коронавируса. Власти Владивостока ждут решения от судового агента "Международный круизный сервис "Владивосток" по дальнейшим действиям.

На борту "Новосибирск — Москва" подали сигнал тревоги.

Видео: YouTube/BestCruiseTV