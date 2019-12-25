В понедельник в Пулково обошлось без отмены рейсов

В понедельник, 24 августа, впервые за последние месяцы в петербургском аэропорту Пулково не отменили ни одного рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Стоит отметить, что в последнее время из-за пандемии коронавируса в Пулково каждый день отменяли вылеты некоторых самолетов. Бывало, что список состоял из нескольких десятков авиарейсов.
В пресс-службе аэропорта отмечали, что всех пассажиров заблаговременно предупреждали об отмене вылетов. Людям предлагали вернуть деньги или выбрать другой самолет для путешествия.
Ранее были названы детали обучения в школах с 1 сентября.
Фото: pixabay.com
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