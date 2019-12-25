В Пулково 2 августа отменили 34 рейса

В основном отменены вылеты в Анталью, Даламан, Париж, Франкфур-на-Майне, Родос, Ларнаку и Минск.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Пулково отменили более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Рейсы отменили авиакомпании "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Россия". Так, пассажиры не смогли вылететь до Омска, Москвы и Томска. Большая часть рейсов, которые не состоялись — зарубежные. В основном отменены вылеты в Анталью, Даламан, Париж, Франкфур-на-Майне, Родос, Ларнаку и Минск. Всего — 34 рейса.

Также задерживается рейс в Иркутск, который должен был вылететь в 12:50 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что рейс "Петербург-Симферопль" задержан из-за кражи в бизнес-классе.

Фото:Piter.TV