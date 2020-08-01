Рейс "Петербург-Симферопль" задержан из-за кражи в бизнес-классе

Самолет должен был отправиться полтора часа назад.

Вечером субботы, 1 августа, пассажир бизнес-класса на рейсе SU 6883 "Санкт-Петербург-Симферополь" сообщил о краже личной вещи на борту прямо перед вылетом. На место происшествия вызваны следователи, отправление самолета откладывается. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что самолет должен был стартовать еще в 19.20. За час до этого времени объявили посадку, но уже в 18:45 к трапу прибыли 2 сотрудника следственных органов.

Сейчас пассажиров опрашивают, проводятся действия по поимке преступника.

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Видео: Piter.TV