В бывшем генконсульстве США на на Фурштатской начались ремонтные работы

К зданию подвозят новую мебель.

Здание бывшего генконсульства США по адресу: Фурштатская улица, дом 15А в Петербурге готовят к капитальному ремонту. Об этом сообщила "Фонтанка".

По информации издания, на работы было затрачено более 17 миллионов рублей. Судя по всему, на территории площадью 465 квадратных метров планируют обустроить жилые комнаты: туда свозят новую мебель и оборудуют душевые.

Отметим, что генеральное консульство было закрыто 2 года назад. Его здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис". Новый собственник пока неизвестен.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге открыли бюсты воинам-десантникам шестой роты.

Фото: Baltphoto.ru