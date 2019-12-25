В Петербурге открыли бюсты воинам-десантникам шестой роты

В 2000 году бойцы в числе других солдат приняли неравный бой в Аргунском ущелье.

В субботу, 1 августа, в парке Боевого Братства в Петербурге торжественно открыли бюсты петербуржцев, десантников шестой роты. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, ветераны ВДВ, родственники бойцов.

В марте 2000 бойцы шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняли неравный бой в Аргунском ущелье: против двух тысяч афганских боевиков выступили 90 десантников. Ценой своей жизни бойцы преградили путь террористам, 22 десантникам присвоили звание Героя России, 21 одному из них посмертно.Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, только пять из них получили награду при жизни.

В Петербурге на бюстах запечатлели младших сержантов Игоря Хворостухина, Дмитрия Шемлева и Сергея Жукова, а также рядового Константина Тимошинина. В память погибших десантников ранее установили памятные доски в школах, где учились бойцы.

Ранее мы рассказывали, что в Кировске открыли памятник погибшим пожарным.

Фото: пресс-служба Смольного