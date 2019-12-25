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В Кировске открыли памятник погибшим пожарным
Сегодня, 13:13
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В Кировске открыли памятник погибшим пожарным

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Церемонию провели родственники героев.

В среду, 29 июля, в Кировске прошла церемония открытия памятника пожарным, погибшим во время работы.  В мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Инициатива возведения принадлежит профсоюзной организации областной противопожарной службы. Мемориал героям открыли их родственники. Также прошел обряд освящения объекта: для этого был приглашен епископ Лодейнопольский и Тихвинский Мстислав.

Отметим, что проект памятника профинансировали жители Кировского района Ленинградской области, профсоюзы и региональное Добровольное пожарное общество.

Ранее мы рассказали о том, что на площади Выборгских полков вспомнили героев Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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