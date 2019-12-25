В Кировске открыли памятник погибшим пожарным

Церемонию провели родственники героев.

В среду, 29 июля, в Кировске прошла церемония открытия памятника пожарным, погибшим во время работы. В мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Инициатива возведения принадлежит профсоюзной организации областной противопожарной службы. Мемориал героям открыли их родственники. Также прошел обряд освящения объекта: для этого был приглашен епископ Лодейнопольский и Тихвинский Мстислав.

Отметим, что проект памятника профинансировали жители Кировского района Ленинградской области, профсоюзы и региональное Добровольное пожарное общество.

Ранее мы рассказали о том, что на площади Выборгских полков вспомнили героев Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области