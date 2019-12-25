На площади Выборгских полков вспомнили героев Великой Отечественной войны

Мероприятие прошло в рамках проекта “Солдаты памяти”.

Во вторник, 28 июля, в Выборге прошло мероприятие "Героев помним имена". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Участники собрались на площади Выборгских полков и возложили цветы к стеле "Город воинской славы" в рамках проекта "Солдаты памяти". В шествии приняли участие участие глава МО Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько, депутаты Михаил Макаров и Анатолий Смольянинов, а также члены организации "Офицеры 30 Гвардейского Армейского Корпуса" и городского совета ветеранов. Среди почетных гостей присутствовали ветеран 64-ой гвардейской стрелковой дивизии 30-го гвардейского стрелкового корпуса, участник парада Победы 8 июля 1945 года Игорь Михайлович Морштейн и Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга в отставке Анатолий Григорьевич Зайцев.

Дмитрий Никулин поприветствовал ветеранов и отметил, что их подвиг никогда не будет забыт жителями, а молодежь должна брать пример с героев, ценой жизни обеспечивших мирное небо над головой.

После церемонии возложения цветов, участники прошли по "Тропе Героя Советского Союза Константина Шестакова". После этого присутствующие посетили экскурсию "Выборг – город воинской славы" и презентация новых книг о великой Победе: "Солдаты победы на Выборгской земле", "Книга Памяти" и "85 лет на службе Отечеству".

Отметим, что основателем проекта "Солдаты памяти" выступает председатель организации "Офицеры 30 Гвардейского Армейского Корпуса", директор МБУ "Городской информационный центр", выборгский депутат Анатолий Смольянинов. В ходе мероприятия он был награжден медалью Союза городов воинской славы "За активную патриотическую деятельность" и благодарностью губернатора региона.

Награды также получили председатель совета ветеранов Выборгского района Владимир Остапчук и руководитель выставочного зала "Выборг - город воинской славы" Владимир Быкачев.

Ранее мы рассказали о том, что Выборг отметил день ВМФ.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО