Выборг отметил день ВМФ

Вручение памятных медалей, торжественные митинги и несколько концертных площадок - жители и гости Выборга впервые после долгой самоизоляции смогли выйти на улицы и набережные, чтобы отметить любимый праздник.

Первые поздравления утром 26 июля были адресованы ветеранам Военно-Морского флота. Торжественная церемония прошла на набережной 40-летия ВЛКСМ, где ветеранам вручили памятные медали. Еще одним поводом для чествования моряков стало грядущая 75-летняя годовщина со дня основания Выборгского учебного отряда ВМФ.

Днем представители городской администрации и общественности, депутаты, офицеры и жители Выборга возложили цветы сразу к двум монументам - памятнику генерал-адмиралу графу Фёдору Матвеевичу Апраксину, а затем делегация отправилась в Петровский парк к бронзовой статуе первого российского императора и основателя флота Петра Великого.

Главную концертную площадку в последнее воскресенье июля развернули на Смоляном мысе. На набережной адмирала Апраксина установили центральную сцену, с которой всех гостей Дня Военно-Морского флота России поприветствовал заместитель главы администрации Николай Шишкин.

Приглашенной звездой праздника стала актриса и певица Юлия Ковальчук, при этом концерт с набережной транслировали на и на большом экране в пляжной зоне.

Праздничную программу завершило выступление Государственного симфонического оркестра "Классика". Под руководством главного дирижера и художественного руководителя Александра Канторова оркестр исполнил музыку Исаака Дунаевского.