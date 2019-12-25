В польском лицее школьница устроила резню

В Польше школьница ранила ножом лицеисток.
ТАСС со ссылкой на Польское телевидение сообщает, что сегодня утром в городе Зелена-Гура 17-летняя ученица лицея пришла в учебное заведение с ножом и ранила 3 учениц из другого класса.
У двух девушек ранения в спину, у третьей порезано лицо. Пострадавшие доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Нападавшую задержали и доставили в полицию. О мотивах не сообщается.
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Фото:pixabay
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