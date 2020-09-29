В Воронеже мужчина избил ребенка

По факту избиения несовершеннолетнего следственные органы организовали проверку.

В одном из подъездов Воронежа мужчина избил ребенка.

"Блокнот Воронеж" сообщает, что накануне в соцсетях появилось видео избиения молодым мужчиной несовершеннолетнего. По данным сообщества, этот инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома в Воронеже.

По данным из соцсетей следственные органы организовали доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и дана оценка действиям мужчины.

СУ СК РФ по Воронежской области

Как сообщается под видео, поводом для конфликта между мужчиной и несовершеннолетним стала сломанная игрушка ребенка мужчины.

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Видео: ВК, ОГОНЬ