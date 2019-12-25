Ученые заявили о трансформации похоронных ритуалов в XVI веке.

На Ямале нашли средневековое захоронение ребенка с котлом на голове. Об этом рассказали специалисты в интервью для "Интерфакса". Представители Научного центра изучения Арктики пояснили, что необычные находки в регионе сделаны в сентябре 2020 года. Там находятся четыре могильника, два из которых относятся к XV-XVI векам.

Осмотр одного из могильников 16-го столетия показал, что он состоит по меньшей мере из полутора десятков могильных впадин. В рамках экспедиции было произведено вскрытие одной из могил — внутри обнаружились кости ребенка 6-7 лет Александра Гусева, представитель сектора истории и археологии

Ученая отметила, что могильники также содержали железный нож, черпак, фольгу из серебра, медную серьгу со стеклянной бусиной. Медный котел был надет на голову ребенка. На такой погребальный обряд ученые наткнулись впервые. Предположительно, могильник создан в промежуточный период на пути к созданию таких известных объектов, которые обнаружились в Зеленом Яре и Нюрымпосллоре. Первый создан в период от VI по XIII, второй - некрополь XIX века.

Под Суздалем нашли древний могильник, потерянный в 19 веке.

Фото: Вконтакте/Научный центр изучения Арктики, г. Салехард