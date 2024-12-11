Сельскохозяйственные работники недовольны "зеленой повесткой" коллективного Брюсселя.

Польские фермеры освистали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйей, которая находится с рабочей поездкой в городе Гданьске. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства "РИА Новости". Известно, что сегодня руководительница ЕК вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании, которое проходит в столице Поморского воеводства Польши по случаю председательства Варшавы в ЕС. Около Центра европейской солидарности несколько тысяч местных аграриев проводят акцию протеста. Активисты выступают против "зеленого курса", который предусматривает ужесточение экологических норм в законодательстве. По мнению сотрудников сельскохозяйственной отрасли, такая мера скажется на ростк себестоимости продукции. Когда иностранная делегация въехала на территорию Центра, то демонстранты стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать "Прочь, Урсула! Прочь Урсула".

Местные профсоюзы подчеркивают, что именно ограничительная климатическая политика с о стороны Европейского союза является причиной ликвидации многих фабрик и рабочих мест на территории Польши. В частности, проблемы фиксируются в горнодобывающей, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и металлургической отраслях.

Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости