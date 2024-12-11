Глава ЕК рассказала о двух задачах, которые стоят перед Брюсселем в данной сфере.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в Европейском союзе выше, чем сейчас фиксируются показатели в Китае и США. При этом иностранная чиновница утверждает, что руководству регионального содружества все равно необходимо полностью отказаться от российских энергетических ресурсов. Такое мнение спикер огласила в ходе выступления перед депутатам Европейского парламента. Она пообещала местным законодателям в феврале 2025 года предоставить новый экономическим план по развитию. В нем будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.

Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь… Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕС будет защищать в отношениях с США свои ценности, которые не изменились.

Фото и видео: YouTube / European Commission