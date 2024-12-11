ЕС будет защищать в отношениях с США свои ценности, которые не изменились

Глава ЕК не упомянула в своей речи о Дональде Трампе.

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила о том, что коллективный Брюссель будет защищать в отношениях с США свои собственные ценности, которые не изменились. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась с аудиторией в ходе выступления на 55-ой сессии международного экономического форума, проводимого в швейцарском городе Давос. Она пояснила, что Евросоюз будет стремиться к сотрудничеству с Вашингтоном. Однако далее гостья мероприятия ни разу не упомянула в программной речи нового, избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа. Она также не затронула факт смены коллектива в администрации Белого дома.

Мы должны тесно сотрудничать с США. Но мы готовы использовать все средства для защиты наших ценностей, которые не изменились. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum

