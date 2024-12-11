Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы

Глава ЕК рассказала о подготовке стратегии ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за природные ресурсы и технологии. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась с аудиторией в ходе выступления на 55-ой сессии международного экономического форума в швейцарском городе Давос. Она пояснила, что Евросоюз будет стремиться к сотрудничеству с Вашингтоном. Иностранная чиновница пообещала предоставить коллективному Брюссель общую стратегию по повышению конкурентоспособности. По мнению спикера, этот документ должен быть основан на расширении инвестиций в технологии, человеческом капитале и зеленом переходе в сфере энергетики и экономики.

Обещания процветания глобального мира не исполнились. Мир вошел в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула Фон дер Ляйен пообещала на следующей неделе представить стратегию Европейского союза.

Глава ЕК: Евросоюз хочет знать о планах Трампа по конфликту на Украине.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum