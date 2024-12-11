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Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы

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Глава ЕК рассказала о подготовке стратегии ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за природные ресурсы и технологии. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась с аудиторией в ходе выступления на 55-ой сессии  международного экономического форума в швейцарском городе Давос. Она пояснила, что Евросоюз будет стремиться к сотрудничеству с Вашингтоном. Иностранная чиновница пообещала предоставить коллективному Брюссель общую стратегию  по повышению конкурентоспособности. По  мнению спикера, этот документ должен быть основан на расширении инвестиций в технологии, человеческом капитале и зеленом переходе в сфере энергетики и экономики.

Обещания процветания глобального мира не исполнились. Мир вошел в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула Фон дер Ляйен пообещала на следующей неделе представить стратегию Европейского союза.

Глава ЕК: Евросоюз хочет знать о планах Трампа по конфликту на Украине.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum

Теги: давосский экономический форум, еврокомиссия, конкуренция, технологии, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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