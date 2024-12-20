Глава ЕК: Евросоюз хочет знать о планах Трампа по конфликту на Украине

Урсула фон дер Ляйен напомнила о готовности ЕС сотрудничать с Вашингтоном и далее.

Европейскому союзу необходимо получить больше информации о планах новой американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе относительно мирного урегулирования регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на итоговой пресс-конференции перед журналистами по результатам проведенного саммита ЕС в Брюсселе. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, почему политические лидеры из Евросоюза не смогли убедить Владимира Зеленского в том, что коллективный ЕС сможет без американской поддержки помогать стране только, сколько это будет необходимо.

Конечно, нам надо знать больше про планы следующей администрации США. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос, подчеркнув прессе, что ЕС продолжит поддерживать вооруженные силы Украины при любом развитии ситуации. Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Владимир Зеленский попросил ЕС не спекулировать на мирных сценариях, а усиливать Украину.

ЕС намерен начать первый раунд переговоров с Украиной о членстве в начале 2025 года.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV