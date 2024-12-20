ЕС намерен начать первый раунд переговоров с Украиной о членстве в начале 2025 года

Глава ЕК указала на успехи Киева в евроинтеграции.

Европейский союз намерен начать первый раунд переговоров с киевским режимом о членстве в ЕС в начале 2025 года. Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на итоговой пресс-конференции перед журналистами по результатам проведенного саммита ЕС в Брюсселе. Иностранная чиновница отметила, что этот процесс произойдет в том случае, если местные власти "продолжит хорошую работу" над выполнением условий регионального содружества

Если Украина продолжит хорошую работу над выполнением условий, то мы должны открыть первый кластер переговоров в начале следующего года. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Фон дер Ляйен и Мишель уклонились от вопроса о поддержке Киева.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV