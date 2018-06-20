В ночь на 26 апреля Петербург перейдет на периодическое протапливание домов

В Смольном рассказали о начале периодического протапливания квартир.

В полночь на 26 апреля в петербургских домах похолодает. Город переходит на периодическое протапливание в связи с благоприятными погодными условиями. Ранее местное население уже жаловалось на невыносимую жару в квартирах из-за подачи тепла.

По данным от вице-губернатора Максима Шаскольского, переход произойдет с 00 часов по местному времени. Энергетики добавили, что в случае резкого похолодания смогут в краткие сроки восстановить отопление в полном объеме.

Теплоснабжение дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты обеспечивается в полном объеме до полного окончания отопительного периода объясняет пресс-служба чиновника

Специалисты отметили, что полное прекращение отопительного сезона произойдет, когда синоптики представят Смольному прогноз о повышении температуры и стабильных погодных условиях.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборгском районе завершен отопительный сезон.

Фото: Piter.tv