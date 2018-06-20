В Выборгском районе завершен отопительный сезон

Распоряжение администрации Выборгского района об окончании отопительного сезона издано 23 апреля.

Главам администраций городских и сельских поселений Выборгского района рекомендовано объявить о прекращении регулярного отопления и переходе к периодическому протапливанию, при котором допускается ограниченный отпуск тепла. Распоряжение администрации Выборгского района об окончании отопительного сезона издано 23 апреля.

Руководителям теплоснабжающих организаций всех форм собственности рекомендовано при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8 Сº перейти на периодическое протапливание, а при повышении среднесуточной температуры до +10 Сº— отключить отопление и перевести системы горячего водоснабжения на летний режим.

Во время периодического протапливания при снижении среднесуточных температур до +8 Сº в течении двух суток рекомендовано выполнить работы по подключению системы отопления зданий и обеспечить работу источников теплоснабжения в заданных режимах.

24 апреля уведомления направлены главам администраций муниципальных образований Выборгского района, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим производство, транспортировку и отпуск тепловой энергии, руководителям управляющих организаций и ТСЖ.

Напомним, окончание отопительного сезона не привязано к определенной дате, а зависит от погодных условий. В Ленинградской области правила для перехода на периодическое протапливание, а затем и на завершение отопительного сезона едины для всех районов и определены постановлением областного Правительства № 177 от 19.06.2008 г. "Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области".

Постановление о завершении отопительного сезона на территории МО "Город Выборг" также подписано 23 апреля 2019 года.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО