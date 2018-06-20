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Петербуржцы жалуются на невыносимую жару в квартирах
Сегодня, 11:29
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nastya960

Петербуржцы жалуются на невыносимую жару в квартирах

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Петербуржцев возмущает тот факт, что им приходится постоянно проветривать квартиры, а оплачивать счета за отопление им все равно придется.

Жители Кировского района Петербурга массово жалуются на невозможную жару в квартирах. Люди считают, что они просто отапливают улицу и просят отключить теплоснабжение. Об этом говорится в обращении депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева к вице-губернатору Николаю Бондаренко. 

Петербуржцев возмущает тот факт, что им приходится постоянно проветривать квартиры, а оплачивать счета за отопление им все равно придется. Чаще всего жалобы поступают от жителей домов, которые находятся на: улицах Зины Портновой и Подводника Кузьмина, бульваре Новаторов и Ленинском проспекте. 

Депутат отметил, что регулировать систему теплоснабжения должны управляющие организации, в зависимости от погоды на улице. Для решения этой проблемы предлагается создать оперативный штаб по рассмотрению обращений жителей.

Отмечается, что в городе не отключают полностью отопление, так как антициклон скоро уйдет из Петербурга и в городе снова резко похолодает, вплоть до +5..7 градусов.

Ранее на Piter.TV: В Выборгском районе завершен отопительный сезон.
Фото: pixabay

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Теги: жара, отопление, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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