В Комитете по энергетике рассказали, почему не отключают отопление

Чиновники ожидают резкого похолодания в ближайшее время.

Специалисты Комитета по энергетике в Санкт-Петербурге рассказали, когда завершится отопительный сезон в городе.По данным чиновников, в первые числа мая ожидается очередное похолодание поэтому отключать тепло пока что не собираются. В начале следующего месяца температура упадет до плюс пяти градусов по Цельсию. Ночью ситУация ухудшится еще больше: столбики термометров покажут всего плюс два.

Отметим, что местные жители заявили о необходимости отключить теплоснабжение из-за погодных условий. В апреле показатели термометров достигли плюс 15 градусов.

Фото: Piter.tv