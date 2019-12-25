В полицию поступило сообщение о массовой драке рабочих в Мурино

Количество участников не уточняется.

Утром 30-го октября рабочие устроили драку на стройке в Мурино. Соответствующее сообщение поступило в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 10-м часу утра в районе перекрестка улицы Шувалова и Ручьевского проспекта. По словам заявителя, участниками драки были граждане неславянской внешности.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино построят школу и детский сад на землях МЧС.

Фото: Piter.TV