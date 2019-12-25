  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В полицию поступило сообщение о массовой драке рабочих в Мурино
Сегодня, 12:05
138
nadezhda_sib

В полицию поступило сообщение о массовой драке рабочих в Мурино

0 0

Количество участников не уточняется.

Утром 30-го октября рабочие устроили драку на стройке в Мурино. Соответствующее сообщение поступило в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 10-м часу утра в районе перекрестка улицы Шувалова и Ручьевского проспекта. По словам заявителя, участниками драки были граждане неславянской внешности.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино построят школу и детский сад на землях МЧС. 

Фото: Piter.TV

Теги: драка, рабочие, стройка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии