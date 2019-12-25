В Мурино построят школу и детский сад на землях МЧС

Территории передали в областной муниципалитет.

На землях в восточной части Мурино, принадлежащих ГУ МЧС по Ленобласти, выделят участки под строительство детсада и школы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства 30 октября.

Известно, что договоренность о передачи земли в муниципалитет после межевания закрепили на встрече начальника областного ГУ МЧС и замглавы правительства региона. Межевание, которое проведут за средства Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования, займет от полутора до шести месяцев. Сразу же после этого, согласно генплану Мурино, на участке площадью 27,8 га начнут строительство школы на 1200 мест и детсада на 250 мест.

На данный момент в Мурино функционируют 27 детских садиков и 4 школы общей вместимостью свыше 7 тысяч ребят. В планах в Мурино значится строительство еще 17 школ и 64 садиков.

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Фото: Piter.TV