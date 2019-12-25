Бывшее общежитие Кировского завода на Стачек выставят на торги

Здание приспособят для современного использования.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Петербурге выставят на торги бывшее общежитие Кировского завода. Известно, что в доме проживает 8 семей.

Здание находится по проспекту Стачек. Общая численность зарегистрированных людей в нём составляет 32 человека. Стоит отметить, что живут они в маневренном фонде. Дело в том, что после пожара 2012 года здание общежития признано аварийным.

Здание планируют приспособить для современного использования.

Ранее мы сообщали о том, что на Пулковском шоссе в Петербурге построят новый детсад.

Фото:pixabay