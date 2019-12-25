На Пулковском шоссе в Петербурге построят новый детсад

Учреждение появится в составе ЖК.

В жилом комплексе на Пулковском шоссе, 30В построят новый детский сад. Соответствующее разрешение 21 октября выдал петербургский Госстройнадзор, проектную документацию одобрили в "Центре экспертизы". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в здании разместятся 15 детских групп, залы для занятий физкультурой и музыкой, а также бассейн. Строительство планируется завершить до 20 апреля 2022 года.

На днях Госстройнадзор разрешил строить также садик на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV