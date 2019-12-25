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На Московском шоссе в Петербурге появится новый детский сад
Сегодня, 15:34
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На Московском шоссе в Петербурге появится новый детский сад

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Городской Госстройнадзор дал разрешение на строительство.

Петербургский Госстройнадзор дал добро на строительство нового детского садика в Московском районе города. Как сообщили в пресс-службе Смольного, учреждение появится в жилом квартале недалеко от пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Разрешение на строительство выдали компании "ИнтерГрупп" сроком действия до 19 апреля 2022 года.  Документация прошла необходимую экспертизу и признана отвечающей требованиям пожарной, экологической, санэпидбезопасности. Трехэтажное здание составит 4,7 тысяч квадратных метров по площади, в садике смогут разместить сразу 12 детских групп. 

Ранее мы писали, что библиотека имени Маяковского открывает филиал "Линии" на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV

Теги: детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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