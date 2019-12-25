На Московском шоссе в Петербурге появится новый детский сад

Городской Госстройнадзор дал разрешение на строительство.

Петербургский Госстройнадзор дал добро на строительство нового детского садика в Московском районе города. Как сообщили в пресс-службе Смольного, учреждение появится в жилом квартале недалеко от пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Разрешение на строительство выдали компании "ИнтерГрупп" сроком действия до 19 апреля 2022 года. Документация прошла необходимую экспертизу и признана отвечающей требованиям пожарной, экологической, санэпидбезопасности. Трехэтажное здание составит 4,7 тысяч квадратных метров по площади, в садике смогут разместить сразу 12 детских групп.

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Фото: Piter.TV