В полиции Петербурга проверяют заявление об избиении женщины в больнице

В Правоохранительные органы также обращался ее супруг.

В субботу, 1 февраля, выяснилось, что полиция Петербурга уже начала проверку по факту избиения женщины в одной из городских больниц. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Телефонный звонок, о том что в больницу обратилась пострадавшая женщина поступил в полицию накануне вечером около 22:00.

Полную её историю мы уже рассказывали ранее. Однако отметим, что исходя из слов пациентки, в другом медучреждении ее после приступа эпилепсии почему-то поместили в вытрезвитель, где били по в лицу, душили, унижали, даже угрожали убить. Ранее в полицию по этому поводу обращался ее муж.

Ранее мы писали, что мужчина и женщина забили петербурженку до смерти во время пьяной ссоры.

фото: pexels