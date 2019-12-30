В Петербурге женщину с приступом эпилепсии избили в вытрезвителе

Об издевательствах над супругой рассказал ее муж.

По словам супруга, его жена уже долгие годы страдает от тяжелой формы эпилепсии.

30 января у нее случился очередной приступ. Скорая помощь отвезла женщину в Елизаветинскую больницу, а муж поехал следом на своей машине.

Приехав в больницу, он узнал, что супругу зачем-то отвели в вытрезвитель. Персонал больницы аргументировал это тем, что они не знают, пьяна ли женщина или действительно болеет. Через какое-то время пришёл психиатр и выписал женщину.

Из медучреждения она вышла в рваном пальто, с кровоподтеками на шее и следами на руках - видимо, их крепко завязали. Мобильный телефон также был разбит.

По словам пострадавшей, ее били по лицу, душили, унижали, даже угрожали убить. Супруг написал заявление в полицию.

Женщина на данный момент госпитализирована в другую больницу из-за пережитого стресса.

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Фото: Pixabay