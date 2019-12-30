В Ленобласти рабочий лесопилки избил, связал скотчем и изнасиловал 19-летнюю девушку

Когда он уснул, девушке удалось зажигалкой расплавить скотч.

В поселке Коли Бокситогорского района жестоко изнасиловали 19-летнюю местную жительницу. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Избитая и с ожогами тела девушка прибежала домой утром 27 января. Она рассказала, что инцидент произошёл около полуночи 26 января в квартире сортировщика австрийской лесопилки на улице Механизаторов. Пострадавшая пришла к мужчине в гости вместе с подругой. Компания выпивала и после этого одна из девушек ушла домой. Потом хозяин квартиры силой потащил пострадавшую в спальню, там избил её, порвал одежду, связал скотчем руки и ноги, а рот заклеил липкой лентой. Под угрозой ножа мужчина изнасиловал девушку. После злоумышленник просто пошел спать, бросив связанную девушку. Пострадавшая с помощью зажигалки смогли расплавить скотч и сбежала из квартиры.

Мужчину задержали утром в его постели. Также на месте происшествия нашли подушку с дивана со следами крови, расплавленные скотч и нож. Девушка находится в больнице с признаками изнасилования и закрытой черепно-мозговой травмой.

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Фото: Piter.TV