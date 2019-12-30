Мужчина и женщина забили петербурженку до смерти во время пьяной ссоры

Им предъявили обвинение.

В Петербурге суд выдвинул обвинение мужчине и женщине, которые избили до смерти свою знакомую во время пьяной ссоры. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошёл 21 января в квартире на проспекте Просвещения. По данным следствия, обвиняемые руками и ногами жестоко избили свою 30-летнюю знакомую. Она погибли на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". На данный момент решается вопрос об аресте.

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Фото: Piter.TV